Политика

12:32 24.01.2019

Постучать в деври Путина и попросить мир - еще одно популистское обещание - Порошенко

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Постучать в деври Путина и попросить мир - еще одно популистское обещание - Порошенко

Руководство Российской Федерации боится того, что курс и требования Украины после президентских выборов не изменятся, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Чего боится Россия? Что Украина после выборов президентских будет продолжать придерживаться Минских соглашений, что Украина будет продолжать укреплять международную солидарность и единство против России. Самое ужасное для России (станет – ИФ) то, что после выборов в Украине Кремль снова услышит о том, что нужно вывести военные активы (живую силу и технику – ИФ) с Донбасса, возвратить контроль над границей Украине, вернуть Крым Украине, освободить тех, кто удерживается в тюрьмах России, и тогда это будет очень сложно для России",- сказал П.Порошенко в ходе организованного Фондом Виктора Пинчука "Украинского завтрака" в четверг в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что в случае, если Россия не будет выполнять эти требования, санкции против нее будут усиливаться и расширяться.

Он также подверг критике популистские обещания некоторых украинских политиков о том, что "мир просто за углом, что достаточно постучаться в двери (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, попросить мир и сразу будет мир".

"За углом – не мир, там агрессор. И мы должны быть готовыми вместе ответить агрессору. Мы можем это делать только на основе национальных интересов Украины. Мы можем принести мир только на основе международного права. Только если будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, только если Россия сможет возвратиться к ситуации, хотя бы 2013 года", - сказал П.Порошенко.

"К сожалению, ключ к миру не в Киеве, даже не в Брюсселе, не в Вашингтоне… Ключ к миру в Москве, и мы должны использовать любой инструмент, который у нас есть, чтобы Путина посадить за стол переговоров, как это было в 2014-2015 годах, когда подписывали Минские соглашения", - подчеркнул президент Украины.

Он также подчеркнул необходимость защитить украинцев от влияния России на выборы президента Украины и в Верховную Раду.

"Мы должны защитить украинцев от внешнего влияния России на избирательный процесс. Это элемент гибридной войны РФ против Украины", - выразил убеждение П.Порошенко.

Теги: #порошенко #выборы
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