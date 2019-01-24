Политика

12:07 24.01.2019

Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде никогда не было и не будет пророссийских политиков

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Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде никогда не было и не будет пророссийских политиков

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде не было в прошлом и не будет в будущем пророссийских политиков, и отметила необходимость международной помощи в противодействии вмешательству России в предстоящие выборы в Украине.

"В нашей команде никогда не было и не будет пророссийских политиков", - сказал лидер "Батькивщины" в четверг на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Ю.Тимошенко отметила, что пророссийские политтехнолог Пол Манафорт и экс-президент Украины Виктор Янукович тратили десятки миллионов долларов на борьбу с ней.

Она подчеркнула, что в случае ее побед на выборах никто из пророссийских политиков не будет допущен к управлению.

По словам лидера "Батькивщины", в отличие от действующего президента она не будет иметь бизнес в России и торговать с ней.

Ю.Тимошенко также призвала не допустить внешнего вмешательства в украинские выборы. "Если США было сложно противостоять вмешательству России в выборы, то нам еще сложнее, нам нужна помощь", - заявила она.

Говоря о своих планах в случае победы на президентских выборах, лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость принятия новой Конституции.

"Мы пытаемся разработать архитектуру новой Украины после выборов. Всех призываю к дискуссии, как организовать жизнь в Украине после президентских выборов", - сказала Ю.Тимошенко, отметив, что такая дискуссия должна быть широкой и не ограничиваться одной партией.

По ее мнению, фрагментарные изменения за последние четыре года не принесли результата, в частности, в антикоррупционной борьбе, поэтому именно сейчас надо подумать, как должна выглядеть инфраструктура.

"Сейчас хаос, но это лучший шанс построить стройный порядок", - считает Ю.Тимошенко.

Комментируя реплику ведущего, что многие в Украине воспринимают Ю.Тимошенко как часть старой системы, она отметила, что это не так плохо, так как в мире есть примеры большой успешности "старых политиков" с учетом опыта, профессиональности и жизни, которые проживает каждый политик.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что во времена В.Януковича все подписанные ею документы были проверены, и "так и не нашли за что по-настоящему бросить за решетку", о чем свидетельствует расследование американского прокурора Роберта Мюллера.

"Наша команда выстояла в противостоянии с прогнившей системой. Мы не скомпрометировали свое имя", - заявила Ю.Тимошенко.

Теги: #политики #тимошенко #выборы
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