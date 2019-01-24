Тимошенко в Давосе обсудила с экс-госсекретарем США Керри политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в четверг утром лидер фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает прес-служба одноименной политсилы.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам эскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.