Политика

10:17 24.01.2019

Тимошенко в Давосе обсудила с экс-госсекретарем США Керри политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине

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Тимошенко в Давосе обсудила с экс-госсекретарем США Керри политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в четверг утром лидер фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела короткую встречу с бывшим государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает прес-служба одноименной политсилы.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам эскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Теги: #давос #керри #тимошенко
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