Green Deal

09:28 16.07.2021

Керри призывает Россию отказаться от угольной генерации в пользу газовой

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Керри призывает Россию отказаться от угольной генерации в пользу газовой

Россия могла бы сократить вредные выбросы на 50% процентов, отказавшись от выработки электроэнергии из угля в пользу газа, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"У России есть газ и нефть, но главное, что у нее много газа. И, таким образом, у России есть возможность сократить выбросы от сжигания угля, которые наносят гораздо больший ущерб, чем выбросы от газа. Таким образом, Россия могла бы сократить вредные выбросы примерно на 50% путем производства электроэнергии не из угля, а из газа", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, такой шаг со стороны России позволил бы не только внести вклад в здоровье и очистить воздух, а также предотвратить загрязнение океана, но и создать новые рабочие места.

"Они появятся вместе со строительством новой инфраструктуры, обеспечивающей более чистую электроэнергию. Так что это выполнимо", - сказал Керри.

Он отметил, что США уже начали трансформацию энергосистемы страны, перевели ее преимущественно на возобновляемые источники энергии.

"И мы закрыли более 500 электростанций, работавших на угле. В этом году или в ближайшие годы мы закроем еще 50. То есть мы не просто говорим об этом, мы делаем это. И мы не просим кого-то другого делать то, чего не делаем сами", - сказал он.

Теги: #рф #керри #уголь #загрязнение
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