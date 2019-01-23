Политика

14:08 23.01.2019

Штаб Гриценко добивается доступа к спискам избирателей, опасаясь наличия в нем "мертвых душ"

1 мин читать
Штаб Гриценко добивается доступа к спискам избирателей, опасаясь наличия в нем "мертвых душ"

Заместитель начальника центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко Николай Катеринчук заявил об опасениях, что выборы президента 31 марта в Украине будут проведены с использованием списков избирателей, которые не отличаются от списков образца 2015 года.

"Это означает, что из реестра избирателей не исключены умершие. Это может свидетельствовать о подготовке масштабной фальсификации результатов выборов в пользу провластного кандидата путем использования бюллетеней умерших", - сказал Н.Катеринчук на брифинге в среду в Киеве.

В штабе А.Гриценко считают, что количество таких "мертвых душ" может составить около 1,4 млн избирателей.

Уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий обратился в Комиссию с тем, чтобы кандидату в президенты А.Гриценко была предоставлена засвидетельствованная цифровой подписью электронная копия базы данных Государственного реестра избирателей Украины в соответствии с законом о выборах президента.

Он отметил, что ЦИК отказался выполнять прямую норму закона, ссылаясь на изменение в постановлении комиссии, которое делает невозможным доступ кандидата к электронной базе данных списков избирателей для проверки наличия в них лиц, потерявших право голоса.

В штабе А.Гриценко подчеркнули, что если ЦИК не предоставит доступ к списку избирателей до конца дня 23 января, то такие действия комиссии будут обжалованы в суде.

Теги: #выборы #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кошулинский, Мороз и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты

Р.Бессмертный создаст партию для участия в выборах в Раду, будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец

Король Таиланда распорядился о проведении всеобщих выборов в 2019 году

Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Бойко и Рабинович призвали оппозицию объединиться ради будущего Украины

Экс-спикер Рады Мороз подал декларацию кандидата в президенты: живет на пенсию

Партия "Народный контроль" выдвинула нардепа Добродомова кандидатом в президенты

Бойко стал 13-м кандидатом в президенты Украины

Тимошенко обещает уйти в отставку, если за 100 дней президентства не покажет результат

ЦИК Украины не имеет оснований для отказа россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на выборах, но их могут не пропустить через госграницу - Айвазовская

ПОСЛЕДНЕЕ

Кошулинський, Мороз і Добродомов подали документи на реєстрацію кандидатами в президенти

Порошенко вручил госнаграды в День Соборности Украины

Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины

Россия не договаривалась с Берлином и Парижем о постоянном размещении наблюдателей в районе Керченского пролива, заявляют в Москве

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

Проект резолюции ПАСЕ предусматривает требование освобождения украинских моряков и политзаключенных в РФ – Гончаренко

В полиции рассказали о "слабых местах" во время президентской избирательной кампании

"Свобода" выдвинула Кошулинского в президенты при поддержке еще ряда националистических сил

"Наш край" требует от ЦИК немедленного назначения выборов в 69 ОТГ на 31 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА