Штаб Гриценко добивается доступа к спискам избирателей, опасаясь наличия в нем "мертвых душ"

Заместитель начальника центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко Николай Катеринчук заявил об опасениях, что выборы президента 31 марта в Украине будут проведены с использованием списков избирателей, которые не отличаются от списков образца 2015 года.

"Это означает, что из реестра избирателей не исключены умершие. Это может свидетельствовать о подготовке масштабной фальсификации результатов выборов в пользу провластного кандидата путем использования бюллетеней умерших", - сказал Н.Катеринчук на брифинге в среду в Киеве.

В штабе А.Гриценко считают, что количество таких "мертвых душ" может составить около 1,4 млн избирателей.

Уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий обратился в Комиссию с тем, чтобы кандидату в президенты А.Гриценко была предоставлена засвидетельствованная цифровой подписью электронная копия базы данных Государственного реестра избирателей Украины в соответствии с законом о выборах президента.

Он отметил, что ЦИК отказался выполнять прямую норму закона, ссылаясь на изменение в постановлении комиссии, которое делает невозможным доступ кандидата к электронной базе данных списков избирателей для проверки наличия в них лиц, потерявших право голоса.

В штабе А.Гриценко подчеркнули, что если ЦИК не предоставит доступ к списку избирателей до конца дня 23 января, то такие действия комиссии будут обжалованы в суде.