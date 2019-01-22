Политика

15:46 22.01.2019

Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

1 мин читать
Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

Оппозиционные политики должны снять свои кандидатуры в пользу кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, считает политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"Исходя из партийной прагматики, несмотря на съезды и выдвижение кандидатов, подумайте еще раз и снимите свои кандидатуры в пользу кандидата, который способен победить. Кандидата от юго-востока и центра, от сил, выступающих за мир. На сегодняшний день, какие шаги не предпринимались бы, реальные шансы на победу имеет только кандидат от "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко", – выразил мнение А.Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

По словам политолога, в кругу оппозиционных сил до сих пор "продолжается раздрай". "Поэтому я обращаюсь ко всем участникам этих процессов, которые, надеюсь, меня услышат. Ваша гордыня приведет к тому, что нужный процент в первом туре будет распылен, растаскан по вашим партийным квартирам. Уверяю вас, это вам не поможет на парламентских выборах, но это сделает возможным сохранение нынешней власти", – считает А.Ермолаев.

Он также убежден, что нынешняя власть сможет при таких раскладах не только войти во второй тур, но даже претендовать на победу.

Согласно последним соцопросам, Ю.Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга.

Теги: #ермолаев #бойко #политолог #мнение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко стал 13-м кандидатом в президенты Украины

Печерский суд 29 января рассмотрит иск об отмене решений съезда "Оппоблока" в мае 2016г, когда Бойко и Колесников были избраны сопредседателями партии

Ю.Бойко подаст документы кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец

В Нацполиции признали, что заявление Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" безосновательно

Ю. Бойко: монетизация лишит субсидий миллион семей

Трампа не остановит нежелание демократов вести переговоры о стене на границе с Мексикой

Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Только объединенная оппозиция сможет восстановить мир и экономический рост, считает Ю.Бойко

В "Оппозиционном блоке" обвинили Бойко в работе на власть

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Народный контроль" выдвинула нардепа Добродомова кандидатом в президенты

Тимошенко обещает уйти в отставку, если за 100 дней президентства не покажет результат

Порошенко вручил госнаграды в День Соборности Украины

ЦИК Украины не имеет оснований для отказа россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на выборах, но их могут не пропустить через госграницу - Айвазовская

Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины

Россия не договаривалась с Берлином и Парижем о постоянном размещении наблюдателей в районе Керченского пролива, заявляют в Москве

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

Проект резолюции ПАСЕ предусматривает требование освобождения украинских моряков и политзаключенных в РФ – Гончаренко

В полиции рассказали о "слабых местах" во время президентской избирательной кампании

"Свобода" выдвинула Кошулинского в президенты при поддержке еще ряда националистических сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА