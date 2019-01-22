Политика

15:06 22.01.2019

Россия не договаривалась с Берлином и Парижем о постоянном размещении наблюдателей в районе Керченского пролива, заявляют в Москве

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Россия не договаривалась с Берлином и Парижем о постоянном размещении наблюдателей в районе Керченского пролива, заявляют в Москве

Россия, Германия и Франция не договаривались о направлении наблюдателей этих стран в Керченский пролив на постоянной основе, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами-наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Об этом шла речь. Все остальное - искусственное изобретение, которое в основном связано с политологами, журналистами", - сказал Г.Карасин, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать возможность размещения на постоянной основе наблюдателей Германии и Франции в Керченском проливе.

"Мы о другом не договаривались", - подчеркнул он.

Г.Карасин добавил, что "договоренность была только об этом, пока она не реализована".

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.

Теги: #россия #мид_рф #керченский_пролив #франция #германия
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