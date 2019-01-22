В полиции рассказали о "слабых местах" во время президентской избирательной кампании

Агитация не из избирательных фондов, "мертвые души" в списках избирателей, создание "избирательных сеток" будут наиболее "слабыми местами" во время президентской избирательной кампании, подчёркивают в Министерстве внутренних дел Украины.

Во вторник в ходе заседания координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах советник министра внутренних дел Владимир Филенко подчеркнул, что правоохранительные органы должны четко понимать все вызовы в контексте предстоящих выборов для надлежащего реагирования.

"К сожалению, в избирательных штабах не все люди добросовестные, может быть и жульничество. Нам же необходимо сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Для этого надо понимать "слабые места"", - сказал он.

В частности, как отметил советник министра, к таким "слабым местам" следует отнести факты размещения агитации не из избирательных фондов. По его словам, такие нарушения уже имеют массовый характер.

Ещё одно нарушение, которое будет под особым вниманием правоохранителей - "мертвые души" в списках избирателей. Для того, чтобы не допустить массовости таких нарушений, по словам В.Филенко, необходимо усилить работу участковых инспекторов полиции на местах.

"Ещё одно "слабое место" - создание сеток для подкупа избирателей", - сказал он.

В данном случае, как пояснил советник министра, сложностью будет поиск свидетелей такого рода преступлений.

"Вы, очевидно, знаете, как бороться с такого рода МММ", - сказал В.Филенко.

Также он высказался за необходимость сотрудничества с гражданской сетью "Опора" в контексте недопущения и противодействия избирательным нарушениям. В частности, по его словам, методички "Опоры" с информацией о наиболее распространенных нарушениях помогли бы полицейским в их работе.

В свою очередь, советник министра Михаил Апостол более рассказал о возможных фальсификациях с "мертвыми душами" избирателей. "В настоящее время 8-12 млн украинцев находятся на заработках за границей. Они внесены в (избирательные – ИФ) списки", - сказал советник министра.

"Мы разработаем стратегии, чтобы не допустить фальсификаций со списками", заверил он.

Представитель Департамента превентивной деятельности рассказал о том, что на каждом избирательном участке правопорядок будут обеспечивать по два сотрудника полиции, таким образом, будет задействовано на участках до 70 тысяч человек личного состава полиции.

Кроме того, по словам представителя департамента, ожидается прибытие в Украину на выборы 850 международных наблюдателей. "Все они просят обеспечить правопорядок в местах их размещения", - сказал он.

Представитель департамента превентивной деятельности обратил внимание на необходимость сотрудничества в плане обеспечения порядка на выборах только с теми общественными организациями, которые хорошо себя зарекомендовали.

Также в ходе заседания представитель пограничной службы рассказал, что имеется информация о возможном привлечении людей с оккупированных территорий для фальсификаций на выборах, отрабатываются механизмы недопущения таких нарушений.