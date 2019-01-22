Политика

14:24 22.01.2019

"Наш край" требует от ЦИК немедленного назначения выборов в 69 ОТГ на 31 марта

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"Наш край" требует от ЦИК немедленного назначения выборов в 69 ОТГ на 31 марта

Партия "Наш край" призывает Центральную избирательную комиссию (ЦИК) назначить выборы в 69 объединенных территориальных громадах (ОТГ) на 31 марта 2019 года и провести их вместе с выборами президента Украины.

"По закону, избирательный процесс длится два месяца. Чтобы выборы в ОТГ состоялись 31 марта, их следует назначить до конца этой недели. Центральная избирательная комиссия должна принять такое решение безотлагательно", - заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

Нардеп отметил, что есть два весомых аргумента в пользу проведения выборов в ОТГ 31 марта.

"Сейчас 69 ОТГ замерли на низком старте. Причем в сорока пяти из них выборы были перенесены на неопределенный срок из-за введения военного положения. Дальнейшее промедление с избранием органов власти в ОТГ будет сеять неверие в реформу децентрализации, тормозить ее дальнейший ход. Тем более, проведение выборов в ОТГ вместе с президентскими существенно сэкономит средства для организации избирательного процесса", - сказал С.Шахов.

Кроме того, политик убежден, что следующим шагом власти должно стать ускорение децентрализации.

"Правительство планирует завершить реформу до 2020 года. На сегодня создано 876 ОТГ. Люди почувствовали положительные результаты децентрализации, когда ремонтируют дороги, утепляют школы, освещают улицы. Но почти семь тысяч местных советов не вошли ни в одну ОТГ. Власть должна ускорить процесс объединения, продемонстрировав необратимость изменений", - подытожил С.Шахов.

В партии напомнили, что сейчас в Украине создано 876 ОТГ, в которых проживают 9 млн граждан. В декабре 2018 из-за введения военного положения в 10 приграничных с Россией областях выборы в 45 ОТГ были перенесены на более позднее время. С тех пор к выборам подготовились еще 24 ОТГ.

Теги: #наш_край #выборы
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