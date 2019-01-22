Порошенко обещает подписать закон, определяющий механизм смены религиозными общинами подчиненности, в ближайшие дни

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной Радой закон который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

"На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирный и добровольный переходы парафий. В четкой, определенной законом Украины и процедуре", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада на заседании 229 голосами приняла за основу и в целом доработанный проект закона №4128-д, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.