Украина – унитарное государство, никаких федераций и никаких специальных статусов не будет – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

"Все мы должны понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.