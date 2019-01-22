Политика

06:43 22.01.2019

Трамп в очередной раз призвал демократов обеспечить безопасность США при помощи пограничной стены с Мексикой

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Трамп в очередной раз призвал демократов обеспечить безопасность США при помощи пограничной стены с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в ряде сообщений в своем Twitter в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой и призвал демократов обеспечить безопасность страны.

"Демократы обманывают себя (они действительно не верят в это!), когда говорят, что можно остановить преступность, наркотики, торговлю людьми и караваны мигрантов без стены или стального барьера. Прекратите играть в игры и дайте Америке безопасность, которую она заслуживает", - написал Д.Трамп.

В еще одном сообщении президент США отметил, что четыре человека в Неваде были ограблены и жестоко убиты нелегальным мигрантом, которого не должно было быть в США.

"26 человек погибли на границе в результате борьбы, связанной с наркотиками и бандами. Два огромных каравана мигрантов из Гондураса ворвались в Мексику и направляются в нашу сторону. Нам нужна мощная стена!" - подчеркнул он.

Д.Трамп также отметил, что если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает стену "аморальной", то почему она не просит снести все существующие стены между США и Мексикой.

"Пусть миллионы непроверенных "незнакомцев" просто набегут в США!" - добавил он.

Теги: #сша #мигранты #трамп #стена
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