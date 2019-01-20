Политика

15:42 20.01.2019

Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

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Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

Лидер Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива выдвинут кандидатом на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта.

Соответствующее решение было принято в воскресенье на очередном съезде СПУ, сообщается на сайте партии.

Председательствующий на съезде Виктор Слыш предложил кандидатуру Илью Кивы. В ходе голосования решение было принято единогласно.

"Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забвения. Полтора года назад, когда вы доверили мне возглавить Социалистическую партию, стояла задача поднять ее с колен. Сегодня возрожденные первичные организации СПУ, и, самое главное, мы стали участниками избирательного процесса. Это даст нам возможность представлять интересы народа в парламенте", - отметил И.Кива.

Теги: #кива #спу #выборы
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