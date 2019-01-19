Политика

17:03 19.01.2019

В Ривненской области зафиксированы факты нарушения предвыборной агитации

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Полицейские в рамках рейда 18 января совместно с гражданской сетью "Опора" обнаружили в г.Ривне четыре факта нарушений предвыборной агитации.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, на четырех билбордах кандидата в президенты отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществляло печать, тираже, информация о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике соответствующих материалов. Такие нарушения квалифицируются по ч. 2 ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В областной полиции отметили, что три аналогичных нарушения в Ривне были обнаружены 10 января, еще одно – 14-го.

В отношении лиц, причастных к совершенным правонарушениям, составлены пять протоколов, админматериалы направлены в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов. По трем фактам продолжается проверка, устанавливаются лица, причастные к нарушению закона.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #ривненская_область #агитация #нарушения #выборы
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