Политика

14:16 18.01.2019

Киев приветствует создание международной миссии в Керченском проливе, если РФ не будет ею манипулировать – Климкин

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Киев приветствует создание международной миссии в Керченском проливе, если РФ не будет ею манипулировать – Климкин

Украина приветствует возможную международную миссию в Керченском проливе, но допускает манипуляции ею со стороны России, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если международное присутствие нам тут поможет, а они (власти РФ – ИФ) не будут ей манипулировать, мы, безусловно, это приветствуем, и это должно быть установлено", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве, комментируя информацию, что Германия и Франция могли бы стать гарантами судоходства в Керченском проливе и РФ с этим согласна.

Министр иностранных дел выразил надежду, что у немецких партнеров Украины были результативные переговоры с представителями Российской Федерации.

"Хотя, честно говоря, я уверен, что Россия и далее будет этим манипулировать. Цель России – дестабилизировать украинский Донбасс и лучше всего это сделать с юга. Это понятно и политически и геополитически и экономически", - отметил П.Климкин.

По его словам, вопрос международного контроля в Керченском проливе уже обсуждался, в частности с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Идея состоит в том, чтобы был международный контроль. Не российский контроль, а международный контроль в Керченском проливе", - сказал глава МИД Украины.

"Это возможность специалистов, которые бы независимо смотрели на то, что делает Россия, и прекрасно понимали, что надо исходить из принципов международного права, что никакого российского представления о каких-то границах там нет, и что принципы, которые должны быть реализованы относительно пролива и Азовского моря – это свобода судоходства в соответствии с международным правом и Конвенцией о морском праве", - рассказал П.Климкин.

Немногим ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ заявил, что президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.

Теги: #азовское_море #климкин #мид
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