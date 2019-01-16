Политика

11:44 16.01.2019

"Наш край" призывает правительство реализовать программу развития экономики, чтобы остановить отток рабочей силы из Украины

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"Наш край" призывает правительство реализовать программу развития экономики, чтобы остановить отток рабочей силы из Украины

Партия "Наш край" призывает Кабинет министров перейти от деклараций к реализации реальных программ развития экономики Украины, чтобы остановить отток рабочей силы из Украины, заявил член партии Сергей Шахов.

"Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое "лидерство" по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5% рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей: Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в "нацию заробитчан". Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики", - цитирует С.Шахова пресс-служба партии в среду.

Представитель "Нашего края" подчеркнул, что правительство неадекватно оценивает проблему выезда из страны людей трудоспособного возраста. "Министр социальной политики задается вопросом налогообложения денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Тогда как чиновники должны были задуматься над причинами оттока людей из страны", - сказал С.Шахов.

Он призвал правительство воплощать реальные программы развития экономики. "Необходимо начать инвестировать средства не только в строительство дорог, но и развитие социальной инфраструктуры: больниц, школ, спортивных объектов. Развивать малое и среднее предпринимательство, на которых держатся успешные страны, способствовать развитию перерабатывающей отрасли и малого фермерства. Только в таком случае миллионы наших работников получат шанс вернуться домой и развивать экономику своей, а не чужих стран", - резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, согласно сообщению Всемирного банка и авторитетной аналитической компании "ПрайсвотерхаусКуперс", по итогам 2018 года Украина возглавит рейтинг стран с самой большой потерей трудовых ресурсов. Прогнозируется, что в 2019 году из Украины выедут еще 1,5% работников. В Минсоцполитики считают, что на заработках находятся 7-9 млн украинцев.

Теги: #наш_край #кабмин
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