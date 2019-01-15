Политика

18:31 15.01.2019

ФГВФЛ обвиняет нардепа И.Луценко в нераскрытии в е-декларации сведений о вкладе в банке "Киевская Русь" на 750 тыс. грн

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ФГВФЛ обвиняет нардепа И.Луценко в нераскрытии в е-декларации сведений о вкладе в банке "Киевская Русь" на 750 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о совершении народным депутатом Игорем Луценко уголовного преступления, состоявшего в представлении в электронной декларации заведомо недостоверных сведений.

Как сообщается в пресс-релизе Фонда, указанному депутату удалось за день до отнесения банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных, когда банковские операции не проводились и вкладчики не имели доступа к личным средствам, перечислить 750 тыс. грн с собственного текущего счета на текущий счет главного бухгалтера банка. Затем указанные средства были направлены на частичное погашение долга по кредиту бухгалтера.

По предварительным выводам правоохранителей, проводивших расследование вместе с Фондом, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату. Соответственно эти средства должны были быть отражены в его электронной декларации, отмечает ФГВФЛ.

Приняв во внимание сведения Фонда и отсутствие в декларации И.Луценко за 2015 год сведений об указанной сумме, бюро открыло в отношении народного депутата уголовное производство.

И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook неоднозначно высказывается по поводу владения этими средствами.

"…если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я огого какой богатый", - написал он.

В то же время он отмечает, что на момент подачи электронной декларации за 2015 году, в Украине отсутствовала уголовная ответственность за невнесения в нее сведений.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 19 марта 2015 года отнесен банк "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных связи с неспособностью акционеров обеспечить докапитализацию финучреждения. Затем, 16 июля 2015 года, НБУ отозвал банковскую лицензию банка "Киевская Русь". Мажоритарный акционер банка обжаловал эти решения в судебном порядке.

Теги: #набу #фгвфл #игорь_луценко
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