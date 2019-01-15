Парубий надеется, что депутаты 16 января разблокируют подписание закона о продлении моратория на продажу сельхозземель

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что в среду, 16 января, народные депутаты разблокируют подписание закона №9355-5 о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года.

"Да, действительно, у нас есть постановление об отклонении. Мы его пока не можем поставить на повестку дня, пока нет решения комитета. Но я надеюсь, что завтра соответствующее решение комитета будет, и завтра мы его сможем рассмотреть. Мы традиционно подобные постановления рассматриваем в среду", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

В парламенте зарегистрировано два проекта постановлений (№№ 9355-П и 9355-П1) об отмене решения Верховной Рады о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2020 года.

Согласно регламенту работы Верховной Рады, спикер парламента не может подписать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят и не поставят на голосование зарегистрированные проекты постановлений о его отмене.