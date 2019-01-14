Тимошенко: Воплощать новую Конституцию и общественный договор будет Национальный стратегический центр

Воплощать инициированную партией ВО "Батькивщина" новую Конституцию Украины будет специально созданный Национальный стратегический центр, заявляет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Воплощением в жизнь задач новой Конституции и общественного договора будет заниматься Национальный стратегический центр. Он появится в стране после утверждения Основного закона на всеукраинском референдуме, который объявит новый президент", - цитирует слова Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины" в понедельник.

Политик приняла участие в заседании "Национальной платформы №1", в рамках который юристы разрабатывают общественный договор и проект новой Конституции. По информации "Батькивщины", разработчики документов отметили, что проекты фактически готовы к тому, чтобы вынести их на всенародное обсуждение "в вики-режиме", которое должно стартовать до президентских выборов.

"Новый общественный договор – это стратегия на сотни лет, а Конституция – это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом новой Конституции, которая будет также Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств", - сказала Ю.Тимошенко.

Кроме того, на заседании "Национальной платформы №1" приняли решение создать рабочую группу, которая предложит пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.