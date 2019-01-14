Политика

10:07 14.01.2019

Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

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Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток 2", сообщило издание Bild am Zonntag в воскресенье.

"Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете, фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока 2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы", - приводит издание слова американского посла в Германии, которое было направлено в ряд немецких компаний.

Посол США отметил, что "газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров".

"Эти партнеры разделяют нашу озабоченность в связи с все более агрессивным поведением России, особенно использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов", - говорится в письме американского посла.

В МИД ФРГ подвергли критике письмо Р.Гренелла, отметив, что подобные действия противоречат дипломатическим нормам. В свою очередь представитель Р.Гренелла сказал, что письмо не следует расценивать как угрозу, а как "прозрачное послание американской политики".

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
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