Политика

08:14 13.01.2019

Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме

1 мин читать

Соединенные Штаты предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале, сообщила японская газета "Иомиури".

Пхеньян ответил, что рассматривает это предложение, но пока не дал на него официального ответа, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Сверенной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Процесс денуклеаризации замедлился в связи с недовольством Северной Кореи позицией США. Пхеньян уже предпринял определенные шаги в области реализации договоренностей, в частности, приступил к демонтажу ракетного и ядерного полигонов. Взамен он потребовал от Вашингтона смягчения санкций. Однако американская сторона последовательно заявляет, что санкции могут быть сняты только после полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР.

В США неоднократно заявляли, что вопрос о второй встрече лидеров двух стран находится в процессе обсуждения.

Ким Чен Ын в Пекине на этой неделе завил, что готов к проведению встрой встречи с Д.Трампом и надеется на ее положительные результаты.

Теги: #сша #предложение #кндр #саммит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Помпео назвал "глупыми" утверждения The New York Times о расследовании ФБР в отношении Трампа

Помпео надеется на успешное разрешение ситуации с Турцией и сирийскими курдами

Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для решения проблемы "шатдауна"

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства

Си Цзиньпин пообещал поддержку усилиям КНДР по денуклеаризации

Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом

Поездка Трампа в Давос может быть отменена из-за "шатдауна"

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Внешняя политика должна быть нацелена на обеспечение безопасности Украины, защиту граждан и продвижение ее экономических интересов - Гриценко

Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА