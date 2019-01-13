Политика

05:35 13.01.2019

Помпео назвал "глупыми" утверждения The New York Times о расследовании ФБР в отношении Трампа

1 мин читать
Помпео назвал "глупыми" утверждения The New York Times о расследовании ФБР в отношении Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал публикацию газеты The New York Times о том, что в ФБР проводили негласное расследование о возможных связях президента страны Дональда Трампа с РФ.

"Сама содержащаяся в статье The New York Times мысль о том, что президент Трамп представлял угрозу для нацбезопасности США, явно глупая и недостойна ответа", - сказал он в интервью телеканалу CBS в субботу.

М.Помпео также назвал данные предположения нелепыми.

The New York Times ранее опубликовала материал о том, что после увольнения Д.Трампом главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году в этом ведомстве якобы решили начать негласное расследование связей главы государства с РФ. В ФБР, по данным газеты, опасались, что такие связи могли бы представлять угрозу для нацбезопасности США.

Теги: #расследование #сша #госсекретарь #трамп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Помпео надеется на успешное разрешение ситуации с Турцией и сирийскими курдами

Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для решения проблемы "шатдауна"

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Трамп отменит поездку в Давос в случае сохранения шатдауна

Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства

Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом

Поездка Трампа в Давос может быть отменена из-за "шатдауна"

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Внешняя политика должна быть нацелена на обеспечение безопасности Украины, защиту граждан и продвижение ее экономических интересов - Гриценко

Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА