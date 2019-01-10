Политика

17:51 10.01.2019

Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

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Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

Изменения в Конституцию Украины, закрепляющие европейский и евроатлантический курс страны, будут внесены до президентских выборов, убежден президент Петр Порошенко.

"Я верю, что до выборов эти изменения будут внесены в Основной закон", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Ровенской области в четверг.

Он подчеркнул, что это будет означать "реализацию этого стратегического курса обязанностью власти, а не декларацию, не пиар". По словам П.Порошенко, внесение изменений о европейской и евроатлантической стратегии Украины в Конституцию будет "очень важным, мощным политическим сигналом".

Глава государства напомнил, что Верховная Рада сделала предпоследний шаг для закрепления в Конституции необратимости курса на ЕС и НАТО, поддержав более чем конституционным большинством как направление законопроекта в Конституционный суд, так и принятие его в первом чтении.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Теги: #курс #порошенко #конституция #выборы
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