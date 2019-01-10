Политика

13:50 10.01.2019

Депутат Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец

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Депутат Куприй подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец

 Внефракционный народный депутат Виталий Куприй подал документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты Украины путем самовыдвижения.

"Сегодня принес и сдал документы Виталий Куприй, как самовыдвиженец", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК.

В.Куприй был избран в Верховную Раду на выборах 2014 года по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался партией "Блок Петра Порошенко".

В марте 2015 года В.Куприй заявил о выходе из фракции БПП, пояснив это несогласием с политикой президента страны Петра Порошенко. Это произошло в те дни, когда бизнесмен Игорь Коломойский ушел с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. В апреле 2015 года было официально объявлено о выходе депутатов В.Куприя и Андрея Денисенко из фракции БПП.

В июле 2018 года В.Куприй вышел из партии "Укроп" и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Теги: #куприй #выборы
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