Политика

10:37 09.01.2019

Кандидат в президенты Садовый хочет для украинских военных денежное обеспечение в $1000, для ветеранов – компенсацию в 100 тыс. грн

2 мин читать
Кандидат в президенты Садовый хочет для украинских военных денежное обеспечение в $1000, для ветеранов – компенсацию в 100 тыс. грн

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый, зарегистрированный как кандидат в президенты Украины, в своей предвыборной программе предлагает гарантировать украинским военным денежное обеспечение на уровне не меньше $1000 в гривневом эквиваленте.

"Заботиться о солдатах украинской армии, гарантируя им денежное обеспечение военного - не менее 1000 долларов в гривневом эквиваленте. (…) Ввести общегосударственную программу поддержки ветеранов войны, выплачивая компенсацию 100 тысяч гривень каждому", - говорится в разделе "Первые шаги по укреплению обороноспособности и защиты страны" программы кандидата в президенты А.Садового, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии.

Он также выступает с инициативой изменить систему командования и управления в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО.

"Строить прагматичные союзы с внешними партнерами. Налаживать взаимодействие и постоянное сотрудничество с НАТО, чтобы впоследствии получить членство. Инициировать создание Центрально-Восточного европейского военного альянса, участниками которого должны стать страны Центральной и Восточной Европы, которые непосредственно пострадали от агрессии или четко осознают опасную политику РФ в отношении цивилизованного мира", - также сказано в программе.

А.Садовый предлагает разместить вдоль государственной границы Украины с Россией и вдоль линии разграничения боеспособные воинские части и боевую технику.

Кандидат в президенты также выступает за укрепление сотрудничества с Евросоюзом, обеспечив совместное авиационное пространство, Единый цифровой рынок, присоединение к Таможенному и Энергетическому союзам.

В энергетическом направлении предлагается создать энергетическую биржу для конкурентной продажи энергетических ресурсов (угля, газа) и электроэнергии.

В экономике – уменьшить импорт российских товаров, минимизировать другие формы экономической зависимости от государства-агрессора; осуществить прозрачную и эффективную приватизацию большинства государственных предприятий.

А.Садовый предлагает ликвидировать все экономические подразделения прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины и налоговую милицию, отменить их полномочия в сфере экономических преступлений.

Первые шаги по наказанию за коррупцию предусматривают, в частности, использование не менее 25% конфискованных у коррупционеров средств на государственные гуманитарные программы (строительство больниц, школ, детских садов и др.).

Кроме того, предвыборная программа содержит предложения закрепить в Конституции следующие положения: выборы в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками; уменьшение количества народных депутатов до 300 человек; ответственность президента Украины и действенную процедуру импичмента. Предлагается также ликвидировать областные и районные государственные администрации.

Теги: #выборы #садовый
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Садовый заработал за год почти 0,5 млн грн как мэр Львова, имущество и активы декларирует его супруга

ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Садового, Наливайченко, Каплина и Скоцика

Зеленский предлагает украинцам совместно составить его предвыборную программу

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

Апелляционный суд не удовлетворил иск "Оппоблока", выступающего против закрытия избирательных участков в России

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии И.Шевченко

Скоцик подал документы кандидата в президенты как самовыдвиженец, а не как лидер Аграрной партии

Порошенко призывает всех кандидатов в президенты придерживаться стандартов свободного и честного волеизъявления

ЦИК утвердила смету по бюджетной программе на проведение выборов президента на 2,35 млрд грн и парламента на почти 1,95 млрд грн

Съезд запрещенной КПУ выдвинул Петра Симоненко кандидатом в президенты Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британском парламенте в среду возобновятся дебаты по Brexit

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

Суд признал противоправным распоряжение Парубия о запрете командировок депутатов в пленарные дни Рады

В Еврокомиссии подтвердили, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США

Эрдоган обещает уничтожить все террористические группы в Сирии, включая курдов

Климкин не исключил, что Украина введет биометрический визовый режим с РФ

Украина не вступит в ЕС за год, два или пять - Климкин

Новых переговоров по Brexit не будет, подтверждают в Еврокомиссии

Канада приветствует передачу Томоса и подтверждение автокефалии ПЦУ – глава МИД

Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды", который был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole в 2000 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА