Кандидат в президенты Садовый хочет для украинских военных денежное обеспечение в $1000, для ветеранов – компенсацию в 100 тыс. грн

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый, зарегистрированный как кандидат в президенты Украины, в своей предвыборной программе предлагает гарантировать украинским военным денежное обеспечение на уровне не меньше $1000 в гривневом эквиваленте.

"Заботиться о солдатах украинской армии, гарантируя им денежное обеспечение военного - не менее 1000 долларов в гривневом эквиваленте. (…) Ввести общегосударственную программу поддержки ветеранов войны, выплачивая компенсацию 100 тысяч гривень каждому", - говорится в разделе "Первые шаги по укреплению обороноспособности и защиты страны" программы кандидата в президенты А.Садового, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии.

Он также выступает с инициативой изменить систему командования и управления в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО.

"Строить прагматичные союзы с внешними партнерами. Налаживать взаимодействие и постоянное сотрудничество с НАТО, чтобы впоследствии получить членство. Инициировать создание Центрально-Восточного европейского военного альянса, участниками которого должны стать страны Центральной и Восточной Европы, которые непосредственно пострадали от агрессии или четко осознают опасную политику РФ в отношении цивилизованного мира", - также сказано в программе.

А.Садовый предлагает разместить вдоль государственной границы Украины с Россией и вдоль линии разграничения боеспособные воинские части и боевую технику.

Кандидат в президенты также выступает за укрепление сотрудничества с Евросоюзом, обеспечив совместное авиационное пространство, Единый цифровой рынок, присоединение к Таможенному и Энергетическому союзам.

В энергетическом направлении предлагается создать энергетическую биржу для конкурентной продажи энергетических ресурсов (угля, газа) и электроэнергии.

В экономике – уменьшить импорт российских товаров, минимизировать другие формы экономической зависимости от государства-агрессора; осуществить прозрачную и эффективную приватизацию большинства государственных предприятий.

А.Садовый предлагает ликвидировать все экономические подразделения прокуратуры, полиции, Службы безопасности Украины и налоговую милицию, отменить их полномочия в сфере экономических преступлений.

Первые шаги по наказанию за коррупцию предусматривают, в частности, использование не менее 25% конфискованных у коррупционеров средств на государственные гуманитарные программы (строительство больниц, школ, детских садов и др.).

Кроме того, предвыборная программа содержит предложения закрепить в Конституции следующие положения: выборы в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками; уменьшение количества народных депутатов до 300 человек; ответственность президента Украины и действенную процедуру импичмента. Предлагается также ликвидировать областные и районные государственные администрации.