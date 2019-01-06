Политика

23:13 06.01.2019

Порошенко призвал украинцев 7 января собраться на Софиевской площади для общей молитвы

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Порошенко призвал украинцев 7 января собраться на Софиевской площади для общей молитвы

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января утром на Софиевской площади для общей молитвы за возрождение и утверждение единой поместной православной церкви Украины.

"Призываю всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади, чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Нас объединяет Бог и Украина!", - написал П.Порошенко в своем микроблоге Твиттер в воскресенье.

Теги: #президент #софиевская_площадь #украина
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