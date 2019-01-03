Политика

14:10 03.01.2019

Партия "Самопомич" выдвинула кандидатуру мэра Львова Садового в президенты

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Партия "Самопомич" выдвинула кандидатуру мэра Львова Садового в президенты

Партия "Объединение "Самопомич" выдвинула кандидатуру своего лидера, мэра Львова Андрея Садового в президенты Украины на выборах 2019 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял съезд партии в четверг в Киеве.

На съезде присутствуют народные депутаты из фракции "Самопомич", вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, а также представители "Самопомочи" в местных органах власти.

Кроме того, в съезде приняли участие лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацько и мэр Глухова (Сумская обл.) Мишель Терещенко.

М.Терещенко, выступая на съезде, заявил, что поддерживает кандидатуру А.Садового на президентских выборах.

В октябре 2018 года сообщалось, что "Самопомич" и "Демократический альянс" подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах в Украине, а также о поддержке кандидатуры лидера "Самопомочи", мэра Львова А.Садового на выборах президента в 2019 году.

М.Терещенко 1 октября заявил о своем решении сложить полномочия городского головы Глухова и баллотироваться на пост президента Украины. Однако спустя почти два месяца он заявил, что готов вернуться на старую должность из-за решения президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение в Украине.

Теги: #самопомич #садовый
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