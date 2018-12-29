Политика

16:45 29.12.2018

Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море

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Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море

 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, закон гармонизирует морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - сказано в сообщении.

В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного национального законодательства в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

"Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море", - сказано в сообщении.

Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные суда, используемые в некоммерческих целях.

"Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом закон о прилегающей зоне Украины (законопроект №8361) 6 декабря 2018 года.

Как отметил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник перед голосованием за закон, этот документ является рамочным, и в дальнейшем необходимо разработать изменения в ряд законодательных актов, в частности в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении одна из авторов инициативы, на то время народный депутат Ирина Фриз пояснила: "Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море".

"Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за (нарушение – ИФ) определенных правил", - пояснила она.

По ее словам, принятие этого закона позволит кораблям морской охраны и Военно-морских сил проверять подозрительные суда не в пределах 12-мильной зоны, как сейчас, а в 24 милях от береговой линии.

Теги: #черное_море #азовское_море #порошенко #закон
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