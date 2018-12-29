Политика

14:55 29.12.2018

Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными, считает Аваков

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Попытки вмешательства РФ в президентские выборы в Украине будут колоссальными, считает Аваков

Министр внутренних дел Украины считает, что вмешательство России в избирательный процесс в Украине будет иметь колоссальный масштаб, и церковная тема также может быть использована для дестабилизации ситуации.

"У нас с Россией фактически общее информационное поле, и вмешательство будет колоссальным, по моим оценкам", - сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, насколько серьезным может быть вмешательство РФ в избирательный процесс в Украине.

При этом А.Аваков пояснил: "Не думаю, что Россия будет физически вмешиваться в выборы, но они уж постараются проявить максимальную активность в пропаганде – и будут смотреть, может мы сами себе "голову сломаем". А мы, как взрослое демократическое общество, должны проявить мудрость не доставить им этого удовольствия!"

По мнению главы МВД, церковная тема также может быть использована Россией для провокаций: "Как один из плохих вариантов, я допускаю провокации со стороны России. К примеру, кто-то где-то захватит какой-то храм, подожжет, не дай Бог, погибнут люди, и туда Путин, условно говоря, лично на вертолете прилетит и начнет кричать, что гибнут люди, и духовенство, и русский мир. Мы не должны дать возможности это сделать".

Превенцией от подобного рода ситуаций, по словам министра, будет жесткая реакция полиции на малейшие нарушения.


Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства

Теги: #аваков #рф #мвд #выборы #вмешательство
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