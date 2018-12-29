Почти половина украинцев допускает вмешательство РФ в выборы президента в Украине – опрос

Почти половина опрошенных украинцев допускает вмешательство России в президентские выборы в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

Так, 46,9% респондент поддерживают тезис о том, что существует большая угроза вмешательства России в президентские выборы в Украине.

При этом, на вопрос "Какое утверждение больше отвечает вышей точке зрения", 29,9% респондентов поддержали позицию, что "не существует большой угрозы вмешательства" Москвы в выбора, а 23,3% отказались ответить на эти вопросы.

Кроме того, 37,3% опрошенных поддерживают точку зрения, что президент РФ Владимир Путин "хотел бы видеть следующим президентом Украины" Юлию Тимошенко, 16,2% - что Петра Порошенко. Почти половина респондентов (46,6%) отказались ответить на вопрос, какую из двух точку зрения они поддерживают.

Также 52,9% поддерживают точку зрения, что Украина "не должна попадать в энергетическую зависимость от РФ даже с целью снижения цены на газ для населения". Однако 23,4% согласны с тем, что "ради снижения цены на газ для населения можно пойти на подписание газового соглашения с Россией". А 23,7% отказались ответить на эти вопросы.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.