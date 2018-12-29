Политика

11:29 29.12.2018

Почти половина украинцев допускает вмешательство РФ в выборы президента в Украине – опрос

2 мин читать
Почти половина украинцев допускает вмешательство РФ в выборы президента в Украине – опрос

Почти половина опрошенных украинцев допускает вмешательство России в президентские выборы в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс".

Так, 46,9% респондент поддерживают тезис о том, что существует большая угроза вмешательства России в президентские выборы в Украине.

При этом, на вопрос "Какое утверждение больше отвечает вышей точке зрения", 29,9% респондентов поддержали позицию, что "не существует большой угрозы вмешательства" Москвы в выбора, а 23,3% отказались ответить на эти вопросы.

Кроме того, 37,3% опрошенных поддерживают точку зрения, что президент РФ Владимир Путин "хотел бы видеть следующим президентом Украины" Юлию Тимошенко, 16,2% - что Петра Порошенко. Почти половина респондентов (46,6%) отказались ответить на вопрос, какую из двух точку зрения они поддерживают.

Также 52,9% поддерживают точку зрения, что Украина "не должна попадать в энергетическую зависимость от РФ даже с целью снижения цены на газ для населения". Однако 23,4% согласны с тем, что "ради снижения цены на газ для населения можно пойти на подписание газового соглашения с Россией". А 23,7% отказались ответить на эти вопросы.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Теги: #рф #соцопрос #выборы #вмешательство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За вступление Украины в ЕС готовы проголосовать на референдуме почти 60% украинцев - опрос

Фаворитами предвыборных предпочтений украинцев являются Тимошенко и Порошенко – опрос центра "Социс"

Порошенко: РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в украинские выборы

Рост рейтинга Порошенко связан с созданием ПЦУ и Томосом - социолог

"Батькивщина" и БПП лидируют в электоральном рейтинге партий - опрос

Правительство Украины сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента - премьер

Тимошенко во втором туре получает одинаковую поддержку с Зеленским и Гриценко - опрос

Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Гройсман: От выборов-2019 зависит формирование приоритетов развития государства на следующие 5 лет

Еврокомиссия выделяет на борьбу с "российской пропагандой" в 5 раз больше средств, чем прежде

ПОСЛЕДНЕЕ

У Юнкера есть сомнения в способности Румынии председательствовать в ЕС

Продление антироссийских санкций ЕС вступило в силу

Закрытие границы между США и Мексикой обойдется Вашингтону в миллиарды долларов

Белый дом обвиняет лидера демократов в Палате представителей в нежелании решать вопрос с частичным закрытием правительства

США решительно осуждают подрыв автобуса в Египте

США не будут больше оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору - Трамп

Секунда политической рекламы на ТВ стоит до 5,7 тыс. грн, на радио – до 4 грн за 1 н.п.

Меркель и Макрон потребовали освобождения задержанных Россией украинских моряков

Украина рассчитывает на помощь НАТО в вопросе кибербезопасности в преддверии выборов - Климпуш-Цинцадзе

Оценочная миссия ЕС в цифровой отрасли приедет в Украину в январе-феврале 2019г - Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА