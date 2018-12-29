Политика

09:40 29.12.2018

Продление антироссийских санкций ЕС вступило в силу

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Продление антироссийских санкций ЕС вступило в силу

Вступило в силу принятое Советом ЕС 21 декабря постановление о продлении на шесть месяцев до 31 июля 2019 года экономических санкций ЕС в отношении России.

Постановление опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" ЕС и как отмеачается в нем: "данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза".

Решение Совета ЕС об очередном продлении секторальных санкций было принято единогласно по письменной процедуре, сообщила ранее пресс-служба совета.

Это было юридическое утверждение принятого 13 декабря 2018 года на саммите ЕС в Брюсселе соответствующего политического решения глав государств и правительств стран ЕС. Они после докладов президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель сочли, что в выполнении Минских соглашений, с которыми ЕС увязал эти ограничительные меры, нет прогресса.

Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре. При этом лидерам ЕС удалось убедить, в частности, итальянское руководство, отказаться от намерений заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалось в конце января.

Теги: #ес #санкции_против_рф
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