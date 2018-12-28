Политика

16:42 28.12.2018

Секунда политической рекламы на ТВ стоит до 5,7 тыс. грн, на радио – до 4 грн за 1 н.п.

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Секунда политической рекламы на ТВ стоит до 5,7 тыс. грн, на радио – до 4 грн за 1 н.п.

Политическая реклама на период выборов президента дороже всего стоит на каналах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" – 5,658 тыс. грн/сек. эфирного времени в прайм-тайм, тогда как на радио максимальные ставки составляют до 4 грн/сек. в Киеве.

Согласно объявлениям украинских телерадиокомпаний в "Голосе Украины" в пятницу, дешевле всего кандидатам на пост президента обойдется реклама в промежутке с 1:00 до 6:00 – от 0,24 грн на телеканале "Оце" до 1498 грн на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Секунда ночной рекламы на "Новом канале", "СТБ", М1 и ICTV обойдется в 1,2 грн, на NewsOne – 520 грн.

Реклама в промежутке с 18:00 до 19:00 – самая дорогая: от 8,4 грн (в воскресенье) на телеканале М2 до 5658 грн на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" (в будни).

Секунда рекламы в этом часовом промежутке на "Новом канале" обойдется в 872,4 грн в воскресенье и 495,6 грн в будни; на "СТБ" – соответственно в 1296 грн и 668,4 грн.

На ICTV за секунду придется заплатить 886,8 грн в воскресенье и 927,6 в будни, а на "Интере" и NewsOne – 2660 грн и 650 грн соответственно вне зависимости от дня недели.

Реклама в промежутке с 7:00 до 8:00 – от 2,4 грн (в воскресенье) на телеканале М2 до 839 грн на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Секунда рекламы в этом часовом промежутке на "Новом канале" обойдется в 75,6 грн в воскресенье и 135,6 грн в будни; на "СТБ" – соответственно в 247,2 грн и 182,4 грн; ICTV – в 334,8 грн и 320,4. На "Интере" и NewsOne – в 510 грн и 420 грн соответственно вне зависимости от дня недели.

Телеканал "Прямой" предлагает купить секунду в эфире с 1:00 до 17:00 за 500 грн, а с 17:00 до 1:00 – за 700 грн.

На радио самым дорогим остается эфирное время в Киеве – до 4 грн/сек. в дневное и 2 грн/сек. в ночное время у радио "Шансон". Эфирное время в городах-миллионниках и Львове стоит от 0,3 грн/сек. до 1,5 грн/сек., в других областных центрах и городах районного значения – от 0,1 до 0,8 грн/сек.

Теги: #реклама #телерадиовещание #эфир
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