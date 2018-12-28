Политика

13:20 28.12.2018

Соглашение об ассоциации за 9 месяцев 2018 года выполнено приблизительно на 50% - Климпуш-Цинцадзе

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Соглашение об ассоциации за 9 месяцев 2018 года выполнено приблизительно на 50% - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что не очень довольна результатами выполнения Соглашения об ассоциации Украины-ЕС за 2018 год.

"Сказать вам, что я супер довольна результатами выполнения Соглашения об ассоциации за 2018 год, я, наверное, не могу из-за того, что есть большое количество наших коллег в парламенте, которые, как по мне, относятся безответственно к заданиям, которые задекларированы политическими силами в намерениях идти в Европу", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе на пресс-конференции по результатам 2018 года в пятницу в Киеве.

Она отметила, что для правительства это направление является приоритетным. Но если такое отношение не станет правилом для всех органов власти, то точечные шаги не принесут ожидаемого результата.

"По результатам 9 месяцев мы можем говорить, что по Соглашению об ассоциации те задания, которые были запланированы на 2018 год, приблизительно выполнены на 50%", - отметила вице-премьер.

По ее словам, несмотря на это, может радовать и немного успокаивать тот факт, что выполнен ряд требований за прошлые периоды. "Поэтому суммарный результат по выполнению Соглашения об ассоциации у нас существенно растет", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #соглашение #ес #климпуш_цинцадзе
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