Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил президент США Дональд Трамп.

"США не будут мировым жандармом", - сказал он в ходе визита в Ирак, сообщают американские СМИ:

Кроме того, он выразил уверенность, что его решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) ее опорные пункты", - напомнил он, выступая перед военными США на базе близ Багдада.

"Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда (в Сирию - ИФ) военных на три месяца, но остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - сказал Д.Трамп.

Он заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему взять на себя ликвидацию остающихся в Сирии террористов из ИГ.