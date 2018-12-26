Политика

21:51 26.12.2018

СНБО Украины ввел санкции против физ- и юрлиц – российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков

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СНБО Украины ввел санкции против физ- и юрлиц – российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", - сообщает пресс-служба СНБО Украины в среду вечером по итогам заседания.

Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября 2018г и незаконного удерживания их в российских СИЗО.

При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физ- и юрлиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

Как сообщалось, в начале заседания СНБО в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет расширит санкционный список депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Как известно, решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.

Теги: #снбо #рф #азовское_море #санкции
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