Специальные экономические меры России расширены более чем на 200 лиц и организаций Украины

Правительство РФ своим постановлением расширило более чем на 200 юридических и физических лиц список лиц и организаций, подпадающих под специальные экономические меры.

Постановлением, которое подписал во вторник премьер РФ Дмитрий Медведев, "списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", - говорится в сообщении кабинета министров, поступившем в "Интерфакс".

В документе отмечается, что специальные экономические меры будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".

Ранее аналогичные меры были введены 1 ноября текущего года и распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц Украины. Меры включали замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.