Безсмертный заявил о создании партии нового образца

Украинский политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный заявил о начале работы по созданию партии нового образца, учредительный съезд которой может пройти в конце января 2019 года.

"Я готов брать на себя ответственность, чтобы стать инициатором формирования партии нового образца. Учредительный съезд политической силы единомышленников предлагаю провести в конце января 2019", - сказано манифесте "О будущем" на сайте Р.Безсмертного, сообщает прес-служба политика в понедельник.

По словам Р.Безсмертного, партия должна строиться по горизонтальному принципу, а ее члены быть не "винтиками" системы, а постоянными участниками внутрипартийных дискуссий.

"В эру горизонтальных связей и сетевой демократии строить партию по номенклатурно-административной модели означает очередной раз воспроизводить КПСС. В будущее невозможно попасть, двигаясь назад. Партия должна взращивать, готовить кадры и нести ответственность за их работу в государственных органах и органах местного самоуправления", - считает политик.

Он сообщил, что в этой политической силы пока нет названия и логотипа. Также сообщество сторонников должно выработать принципы организации и управления партией.

В то же время в своем манифесте Р.Безсмертный предлагает некоторые программные вещи для будущей политической силы. Среди них: работа ради создания сильной украинской армии; лишение государства монополии на производство товаров оборонного заказа; разрыв экономических отношений с Россией; переход к цивилизованному обороту земель; переоснование государства; построение парламентского государства; усиление роли местного самоуправления.

"Нашей целью должно стать построение Великой Украины. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности и занять свое место среди великих держав мира. Инструментом должно стать переоснование государства через качественное изменение всех его институтов", - говорит в манифесте Р.Безсмертный.

Он также призвал к поддержке всех, кто хочет присоединиться к партии нового образца и признает, что основной ценностью государства должен стать человек.

Как сообщалось, в мае 2018 года Р.Безсмертный заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины.