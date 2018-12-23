В Украине проходят выборы в 78 ОТГ в 13 областях

Первые местные выборы проходят в воскресенье в 13 областях Украины в 78 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Как пишет вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в соцсети Фейсбук, выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ.

В частности, выборы состоятся: в Волынской области - в 9 ОТГ; в Днепропетровской области - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ; в Киевской области - в 4 ОТГ; в Кировоградской области - в 4 ОТГ; во Львовской области - в 5 ОТГ; в Полтавской области - в 3 ОТГ; в Ровенской области - в 3 ОТГ; в Тернопольской области - в 5 ОТГ; в Хмельницкой области - в 3 ОТГ; в Черкасской области - в 27 ОТГ; в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

Ранее ЦИК перенесла выборы в 45 ОТГ 10 областей, где введено правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

После выборов 23 декабря в Украине будут действовать уже 805 ОТГ, в состав которых войдут более 3700 сельских, поселковых, городских советов.

Всего в Украине создано 874 ОТГ.

Как сообщалось, по предварительным подсчетам ЦИК, в выборах 23 декабря смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, пройдет на 622 избирательных участках.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 включительно.

В выборах 2 декабря участвуют местные организации 46 политических партий.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных первых местных выборах 18 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.

В течение трех предыдущих лет с 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года в Украине прошло уже 707 первых местных выборов в ОТГ.