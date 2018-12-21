Тимошенко призвала Администрацию президента Украины прекратить политические репрессии против ее однопартийцев в Черкасской области

Лидер партии ВО "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что Администрация президента Украины использует политические репрессии против ее одно партийцев в Черкасской области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook отметила, что получила тревожный сигнал из Черкасской области, где в воскресенье, 23 декабря, должны пройти местные выборы в объединенных территориальных громадах.

Так, по ее словам, в пятницу областной прокурор планирует вручить подозрения руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине, и члену партии Сергею Коломийцу.

"Подозрения уже подготовлены и подписаны. По надуманным, юридически ничтожным основаниям власти планируют лишить свободы руководство областной партийной организации. Ранее так же безосновательно еще 4 подозрения были вручены председателю Черкасской областной организации, мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. По нашей информации, подозрения также готовятся председателю городской организации Роману Дисканту и первому заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеку", - сообщила она.

Таким образом, по словам Ю.Тимошенко, в Черкасской области уже нет ни одного руководителя в партийной структуре, "который бы остался без внимания прокуратуры"

"Это делается по прямому указанию из Администрации президента. Я знаю, что на 23 декабря власти готовят еще одну серию провокаций – по всей стране псевдо-представители "Батькивщины" якобы будут подкупать избирателей", - сказала Ю.Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала Администрацию президента прекратить такие действия.