Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке наступления украинской армии на Вооруженные силы РФ.

"Разоблаченное" главой российского МИД "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, наподобие "нацистского" и "неонацистского режима" и т.д., можно прокомментировать одной фразой", - написал А.Турчинов на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он назвал эту фразу: "Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", Простите - "сивого мерина".

Ранее глава МИД РФ С.Лавров в интервью "Комсомольской правде" сказал: "Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, … о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы".

Он добавил: "Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы".