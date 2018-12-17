Политика

10:41 17.12.2018

Украина и ЕС должны консолидировать международное давление на РФ и усиливать политику санкций

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Премьер-министр Украины Владимира Гройсмана и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили необходимость консолидации международного давления на Российскую Федерацию и усиливать политику санкций.

"Украина и Европейский Союз должны консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику санкций, прежде всего, с целью освобождения украинских моряков и военных судов, а также восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря", - сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины в понедельник.

В свою очередь, Ф.Могерини отметила, что ЕС будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций - подтверждение этой позиции.

Помимо этого в ходе переговоров стороны обсудили вопросы проведения реформ в Украине и дальнейшие ориентиры экономической политики украинского правительства, а также обсудили ряд антикоррупционных мер, прежде всего, по полноценному старту работы Антикоррупционного суда.

Теги: #гройсман #евросоюз #санкции_против_рф
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