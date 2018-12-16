В то время, как представители Украины постоянно поднимают вопрос освобождения незаконно удерживаемых в Российской Федерации и в оккупированных ею территориях политзаключенных украинцев, Россия демонстрирует неготовность обсуждать этот вопрос, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

"Российская сторона демонстрирует неготовность обсуждать, несмотря на то, что фактически ежедневно украинская сторона ставит этот вопрос на повестку дня …Сейчас весь мир убедился, в чьих руках находится ключ от освобождения украинских политзаключенных, украинских военнопленных, так же в чьих руках находится ключ от мира между Россией и Украиной. Имя этого лица, я думаю, вы знаете", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.