ЕС намерен придерживаться утвержденного соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала на саммите ЕС руководителей стран Евросоюза о трудностях с ратификацией соглашения по Brexit в Лондоне и попросила "дополнительных гарантий", чтобы разблокировать этот процесс в Палате общин, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Во-первых, Европейский союз напоминает о своих заключениях от 25 ноября 2018 года, в которых он утвердил соглашение о Brexit и одобрил политическую декларацию. Союз придерживается этого соглашения и намерен приступить к его ратификации. Он не будет проводить повторные переговоры", - заявил Д.Туск на пресс-конференции после первого дня заседаний Европейского совета в Брюсселе.

На этой встрече выступила Т.Мэй, после чего состоялось обсуждение вопроса в составе 27 государств-членов, в итоге которого были приняты отдельные заключения саммита по Brexit.

Глава Евросовета перечислил положения этих заключений.

Вторым пунктом он назвал готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.

В-третьих, Д.Туск отметил, что предложение о backstop - "страховочном решении" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией призвано служить гарантией против физической границы на острове Ирландия и обеспечить целостность внутреннего рынка. При этом ЕС решительно настроен на проведение последующих переговоров с целью найти другие решения до 31 декабря 2020 года, и тогда backstop не будет активирован.

В-четвертых, если решение backstop все же придется активировать, оно будет применяться временно, пока не его не заменит будущее соглашение, позволяющее избежать физической границы.

В-пятых, сообщил Д.Туск, "Европейский союз призывает интенсифицировать работу по подготовке на всех уровнях к последствиям выхода Соединенного Королевства с учетом всех возможных результатов".