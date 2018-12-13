Политика

15:52 13.12.2018

Порошенко и Меркель обсудили вопросы прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и освобождения украинских моряков

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Порошенко и Меркель обсудили вопросы прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и освобождения украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия, которые предпринимает Берлин для прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, накануне проведения заседания Европейского Совета в Брюсселе П.Порошенко встретился с А.Меркель и выразил признательность за особое внимание, которое канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

"Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого "Азовского пакета" санкций", - сказано в сообщении.

Теги: #азовське_море #порошенко #меркель
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