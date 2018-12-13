Политика

13:25 13.12.2018

Нищук анонсировал создание Госслужбы этнополитики и свободы совести

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Нищук анонсировал создание Госслужбы этнополитики и свободы совести

Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что в ближайшее время в Украине будет создан еще один центральный орган исполнительной власти – Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести.

"Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением Томоса еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам министра, на данный орган будет возложена робота с национальными меньшинствами."Чтобы у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", - добавил Е.Нищук.

По его словам, данный орган будет координироваться Министерством культуры, а проект по его созданию в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительственного комитета.

Теги: #госслужба #минкультуры #нищук
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