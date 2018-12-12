Кабмин увеличил число заместителей главы Госпогранслужбы Украины в связи с агрессией РФ

Кабинет министров Украины ввел дополнительную должность заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Таким образом, у руководителя погранведомства теперь может быть трое замов, в том числе один первый заместитель.

В правительстве отметили, что введение дополнительной должности связано с агрессией России и необходимостью усиления мероприятий по охране государственной границы Украины.