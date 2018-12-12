Политика

15:19 12.12.2018

Меркель предлагает продлить санкции против России

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Меркель предлагает продлить санкции против России

Берлин выступает за продление санкций против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует А.Меркель Twitter партии ХДС.

"Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - добавила А.Меркель.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает А.Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На основе выводов А.Меркель и Э.Макрона будет рассматриваться вопрос о продлении антироссийских санкций.

Теги: #азовское_море #санкции_против_рф #меркель
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