Политика

12:40 12.12.2018

Кабмин создал Государственную социальную службу Украины

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Кабмин создал Государственную социальную службу Украины

Кабинет министров Украины создал Государственную социальную службу Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.

Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.

Кроме того, Минсоцполитики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной Службе.

Теги: #минсоцполитики #госсоцслужба #соцполитика #кабмин
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