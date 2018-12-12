Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом П.Порошенко написал в своем официальном аккаунте в Твиттере в среду ночью.

"Принято решение, которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работала наша дипломатия и украинская община в США. Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США" – говорится в сообщении.