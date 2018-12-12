Политика

11:56 12.12.2018

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом Украинского народа

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Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом Украинского народа

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом П.Порошенко написал в своем официальном аккаунте в Твиттере в среду ночью.

"Принято решение, которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работала наша дипломатия и украинская община в США. Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США" – говорится в сообщении.

Теги: #сша #голодомор
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