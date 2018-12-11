Политика

19:30 11.12.2018

Суд частично удовлетворил иск Розенблата к директору НАБУ и нардепу Лещенко относительно обнародования сведений о Манафорте

2 мин читать
Суд частично удовлетворил иск Розенблата к директору НАБУ и нардепу Лещенко относительно обнародования сведений о Манафорте

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил административный иск народного депутата (внефракционного) Борислава Розенблата в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и народного депутата (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергея Лещенко относительно разглашения и распространения информации о Поле Манафорте - руководителе предвыборного штаба бывшего в свое время кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Окружной административный суд Киева решил административный иск народного депутата Украины Розенблата Борислава Соломоновича (…) удовлетворить частично", - говорится в решении суда от 11 декабря, фотокопию которого агентству "Интерфакс-Украина" предоставил адвокат Б.Розенблата Алексей Шевчук.

В решении, в частности, указано: "Признать противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника Артема Сергеевича (…) относительно разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, главе штаба (на момент совершения противоправных действий) кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, относительно наличия фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина".

Кроме того, суд признал противоправными действия народного депутата С.Лещенко относительно вмешательства во внешнюю политику Украины, что было осуществлено путем распространения информации о П.Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Б.Розенблата в отношении директора НАБУ А.Сытника и народного депутата С.Лещенко.

Истец просил суд признать противоправными действия А.Сытника о разглашении и распространении информации о П.Манафорте - относительно наличия фамилии и подписей П.Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов в материалах досудебного расследования. Кроме того, Б.Розенблат просил признать противоправными действия С.Лещенко относительно вмешательства во внешнюю политику Украины, что было осуществлено путем распространения информации о П.Манафорте.

Теги: #сша #лещенко #манафорт #розенблат
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из окружения Трампа 16 человек контактировали с россиянами

В Госдепе США назвали "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" политическим инструментом

Помилование Манафорта было бы ошибкой, считает сенатор Рубио

Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми во лжи конгрессу США

США и Украина преодолели большой путь к гендерному равенству

Порошенко принял сенатора США Джонсона и поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины

США призвали ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки РФ против Украины

Трамп пригрозил ответить на доклад Мюллера своим "большим докладом"

Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН

США останутся сильным партнером Украины в укреплении ее армии

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС будут интересоваться криминальным прошлым граждан третьих стран

Европарламент решил в 2019г ввести гуманитарные визы для просителей убежища

США оценивают возможность санкций, связанных с российским энергетическим экспортом - Госдеп

Колесников анонсировал изменение структуры партии "Оппозиционный блок" на предстоящем съезде

ЕС во вторник выделяет Украине EUR500 млн макрофинансовой помощи – Домбровскис

Колесников дал показания в МВД в рамках дела, открытого по заявлению Бойко

Тимошенко предлагает снизить барьер на парламентских выборах минимум до 2%

Тимошенко призывает вернуть Нацбанк под контроль украинской власти

Мингарелли: Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов

Гусовский, Нефьодов и Гончарук заявили о создании общественной платформы либерального направления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА